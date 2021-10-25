كاكاو باي الكورية الجنوبية تطرح أسهمها للاكتتاب العام

فتحت شركة كاكاو باي لخدمات الدفع الإلكتروني التابعة لشركة كاكاو، التي تدير أكبر تطبيق تواصل اجتماعي كوري جنوبي، اليوم الاثنين، ولمدة يومين باب الاكتتاب في الطرح العام الأولي لأسهمها.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن كاكاو باي طرح 4.25 مليون سهم للبيع بما يعادل 25% من أسهمها على أن تعلن نتيجة الاكتتاب يوم 3 نوفمبر المقبل.

وحددت الشركة سعر الطرح بـ90 ألف وون (76.5 دولار) بما يتيح لها جمع 1.53 تريليون وون من الطرح.

ومن المتوقع أن تصل القيمة السوقية لكاكاو باي إلى 11.7 تريليون وون بعد طرحها في السوق، وهو ما سيجعلها واحدة من أكبر من 30 شركة من حيث القيمة السوقية في بورصة الأوراق المالية الكورية الجنوبية.

وتشير التوقعات إلى أن معدل تغطية الطرح ستصل إلى أكثر من 1714 مرة من حجم الطرح.

كانت خدمت كاكاو باي قد انفصلت كشركة مستقلة عن شركة كاكاو الأم في عام 2017. وتشمل خدماتها حاليا الدفع بواسطة الهاتف والتحويلات والتأمين والقروض.

أصبحت كاكاو باي أكبر شركة لخدمات الدفع عبر الهاتف في كوريا، وبلغ عدد المشتركين بها 20 مليونا بحلول نهاية يونيو الماضي.