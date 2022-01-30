دعا الإعلامي أحمد موسى إلى العمل والاعتماد على النفس، كما تحدث الرئيس في المؤتمر الاقتصادي بالأمس، قائلا: «أي شغلانة شرف طالما أنها بعرقي، والعيب مد اليد والسلف وطلب الحاجة من الآخرين».

وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه كان يعمل في 10 أماكن في بداية عمله بالأهرام، لأن عمله فيها لم يكن كافيا.

وأكد أنه كان يتابع ميثاق الشرف خلال العمل في الأماكن التي يعمل فيها وكلها جهات أجنبية، ويحصل فيها على أضعاف ما يتقاضاه في الأهرام، ولكن الانفراد الذي يخص به الأهرام لا يذهب لأي مكان آخر.

وروى الإعلامي أحمد موسى، أنه كان يدخل ليبيا لعمل شغل خاص بمؤسسة الأهرام وتغطية السيول ومن ثم يعود للسلوم، وكان يسافر أسيوط بسيارة الأهرام في مهمة عمل، موضحا أن هذا التعب استمر خلال الـ 30 عاما الماضية، ولم يأخذ إجازة أو ينام في الإجازة.

واختتم الإعلامي أحمد موسى، «لازم كل واحد يشتغل في يوم الإجازة عشان يكبر ويكون نفسه وبيته»، مشيرا إلى أنه كان يعمل أيضا خلال فترة الدراسة.