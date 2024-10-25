لقاءات عن الأسرة وفن ترتيب الأولويات في أنشطة الثقافة بالقاهرة ضمن مبادرة بداية

واصلت وزارة الثقافة لقاءاتها التوعوية والتثقيفية ببرنامجها في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، عبر أنشطة شهدتها مواقع فرع ثقافة القاهرة، ضمن أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

وفي ضوء اللقاءات التي يعقدها الفرع برئاسة د. ابتهال العسلي، عقد قسم الثقافة العامة بقصر ثقافة المطرية لقاء بحضور طلاب معهد حسن أبو بكر الأزهري، ودار اللقاء عن أهمية الأسرة ومكانتها في المجتمع، وتحدثت به وفاء محمد حسين، أخصائي الثقافة العامة، موضحة أن الأسرة هي أساس الاستقرار في الحياة الاجتماعية، بجانب دورها العظيم في ضبط سلوك الفرد.

وأكدت أخصائي الثقافة العامة أهمية تنشئة الروابط الأسرية والعائلية للطفل والتي من خلالها يتم التفاعل مع الآخرين لتعزيز القيم والأخلاق، واختتمت حديثها بالتأكيد على أن الأسرة تساهم في تحقيق الأمن والأمان للمجتمع.

وضمن الأنشطة المنفذة في إطار برامج إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، برئاسة لاميس الشرنوبي، عقدت المكتبة الثقافية لحي المعادي ندوة بعنوان "فن ترتيب الأولويات" تناول به د. وائل سليم رئيس نادي الأدب بالمكتبة أهمية ترتيب الأولويات.

وأوضح أن الأنشطة لا يمكن أن تتساوى في الأهمية، وأكد أهمية القدرة على ترتيب الأولويات حسب أهميتها من أجل التغلب على عوائق التخطيط، وتحديد الأهداف جيدا، وأشار إلى أهمية أن تكون واقعية وقابلة للتنفيذ.

من ناحية أخرى عقد قصر ثقافة عين حلوان ندوة بعنوان "القوة الناعمة ودورها أيام حرب أكتوبر" تناول خلالها الأديب أحمد هاشم البنا تعريف القوة الناعمة بأنها القدرة على الحصول على ما تريد عن طريق الجذب والاقناع، مشيرًا إلى أهميتها الكبيرة في تحقيق النصر في حرب أكتوبر المجيدة.