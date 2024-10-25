عمرو أديب متضامنا مع لاعب الزمالك بعد مباراة السوبر: ارحموا شيكابالا شوية

عبر الإعلامي عمرو أديب، عن تضامنه مع محمود شيكابالا لاعب الزمالك الذي أهدر ركلة ترجيح أمام الأهلي كانت كفيلة بتتويج الأبيض بالبطولة.

وخلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر 2»، مساء الجمعة، دعا أديب لعدم انتقاد لاعب الزمالك الذي يصفه جمهوره بالأسطورة، قائلًا: «ارحموا شيكا شوية».

وأضاف أن أي لاعب آخر في صفوف الفريق كان من الممكن أن يُهدر ركلة الترجيح، لافتًا إلى أن كل لاعبي الكرة الكبار على مستوى العالم يهدرون ركلات جزاء وترجيح.

وتابع: «شيكا يصعب عليك.. حياته كلها انهارت ووقعت قدامه، من واحد كان هيجيب الكأس لواحد ضيَّع الكأس.. حسوا بالواحد، دي مصيبة.. الراجل دخل علشان يكتب تاريخ جديد لكن التاريخ ما أنصفوش».

وتُوِّج الأهلي ببطولة السوبر المصري للمرة الـ15 في تاريخه، بعدما فاز على غريمه التاريخي، نادي الزمالك بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.