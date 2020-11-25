63 إصابة جديدة بكورونا في صفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، تسجيل حالة وفاة واحدة، و63 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم، ليرفع عدد الوفيات إلى 307، والإصابات إلى 7 آلاف و397 إصابة.

وأوضحت الخارجية في بيان أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" أن سفارتنا لدى الجمهورية الإيطالية، سجلت حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية للمواطن قاسم الملاك، ما يرفع عدد حالات الوفاة إلى 3 حالات في ايطاليا.

وأشارت إلى أن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية، سجل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في كل من ميتشيغن، وشيكاغو، ويسكانسن، ولافييت، وفرجينيا، ليرتفع عدد الإصابات إلى 4520 إصابة، فيما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية لليوم التاسع على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة 88 حالة.