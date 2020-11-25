قالت أبلة فاهيتا، إنها أصيبت بفيروس كورونا، ساخرة: «بعد كده هلبس ماسك أبو غرزة ضيقة».

وأضافت، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»،مساء الثلاثاء، أنها أصيبت بالفيروس قبل أسبوعين، بعدما أجرت مسحة وثبتت إيجابيتها، متابعة: «صدري زي الفل».

وعلقت الحديدي ساخرة: «أنت جالك كورونا من الحسد، فين الخرزة الزرقاء اللي قولتلك عليها؟»، لترد الأبلة: «حطاها حوالين وسطي»، وفقًا لتعبيرها.

وتحدثت أبلة فاهيتا، عن أبرز الحلقات التي قدمتها الفترة الماضية، قائلة: «أحمد فهمي شربات، وشرنوبي زي القمر، ولولا (ليلى علوي) قمر قمر».

وتابعت: «قاعدين في الحجر محبوسين بسبب كورونا، بس خلاص راجعة الأسبوع اللي جاي وهصور الحلقات وانتظروا مفاجأت، وعندي الحلقة اللي جاية كندة علوش وحسين فهمي، اللي بعد سعاد حسني هيقعد مع أبلة فاهيتا».

واستطردت ساخرة: «قدامي شهرين تلاتة أحضن وأبوس من غير ما أخاف، بعد ما المسحة طلعت سلبي»، محذرةً: «اللي بعد الخمسين عرضة جامد للفيروس».