هيرميس تعلن إطلاق نسخة متطورة من منصة التداول الإلكتروني في السوق المصري

أعلنت المجموعة المالية هيرميس،اليوم، عن إطلاق إصدار متطور من منصة التداول الإلكتروني «EFG Hermes One» خلال فعاليات مؤتمر «RiseUp 2021».

وذكرت هيرمس أن الإصدار المتطور يتضمن باقة متنوعة من خدمات الوساطة في الأوراق المالية، بالإضافة إلى التسجيل من خلال عملية رقمية بالكامل، مدعومة بمنصة دفع إلكترونية، وغيرها من الخدمات الأخرى، وذلك من خلال واجهة مستخدم جديدة ومتطورة.

كما يتيح تطبيق «EFG Hermes One» في ثوبه الجديد، إنشاء حسابات جديدة بصورة أسرع من ذي قبل، وذلك من خلال عملية تسجيل رقمية بالكامل، فضلًا عن إتاحة نظام للدفع الرقمي مدعومًا من شركة «بيتابس مصر»، وهو ما سيتيح للمستخدمين إتمام مدفوعاتهم بكل سهولة وكفاءة.

ويأتي التطبيق الجديد مدعومًا بخاصية «Learn» الجديدة، وهي مركز معرفة تتيح للمستخدمين إمكانية الوصول إلى مجموعة ضخمة من البحوث المقدمة من المجموعة المالية هيرميس لتعزيز معرفتهم بآليات وطرق التداول، بالإضافة إلى الوصول إلى «EFG Hermes One Virtual Simulator»، وهي أداة متطورة تسمح للعملاء بإتمام عمليات تداول افتراضية لتعزيز خبرتهم ومعرفتهم قبل التداول في السوق فعلياً.

وأعرب سامح عصران نائب رئيس قطاع الوساطة والرئيس المشارك لقطاع السمسرة في مصر بالمجموعة المالية هيرميس، أن إعادة إطلاق «EFG Hermes One» يأتي في مرحلة حاسمة في مسيرة سوق رأس المال المصري، حيث تشهد أسواق الأسهم انتعاشًا ملحوظًا مدعومة بارتفاع نشاط العملاء الأفراد. وتعد المنصة الجديدة بمثابة تأكيد على التزام المجموعة المالية هيرميس بتوفير تجربة غير مسبوقة لعملائها في مجال الخدمات الرقمية للوساطة، فضلًا عن مساعي الشركة للتوسع في قاعدة العملاء الأفراد.

وأشارت هيرمس إلى أنها تطلع لترسيخ مكانة «EFG Hermes One» باعتباره أحد الحلول المتكاملة في مجال الوساطة وذلك عبر تعظيم الاستفادة من أوجه التكامل بين مختلف عمليات الشركة، وهو ما سيساهم في تعزيز مكانة الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية (Fintech) .

من جانبه، أعرب عبد الحميد شرارة المؤسّس والرئيس التنفيذي لقمة «RiseUp»، عن سعادته البالغة بإطلاق تطبيق ابتكاري للتداول الإلكتروني مثل «EFG Hermes One» خلال فعاليات قمة «RiseUp 2021»، خاصة في ضوء الفرص الاستثمارية الجذابة التي تشهدها البورصة المصرية.

من ناحيته، قال محمد وكيل رئيس العمليات بالمجموعة المالية هيرميس القابضة، أن تحديث منصة «EFG Hermes One» يأتي في إطار التزام الشركة بتقديم تجربة تداول سهلة للعملاء فضلًا عن تعزيز عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية وفقًا للبيانات الموثوقة وكذلك تكثيف مشاركة المستثمرين، وذلك في ظل ارتفاع حركة العملاء الأفراد في الأسواق التي تعمل بها المجموعة المالية هيرميس. وأكد وكيل أن أدوات الاستثمار المتطورة ضرورية لجميع المستثمرين بمختلف فئاتهم، تلك العقيدة الراسخة التي تدفع استراتيجية الشركة إلى توفير باقة متنوعة من الحلول الرقمية سهلة الاستخدام للوساطة في الأوراق المالية.

يذكر أن هذه المنصة تتيح للعملاء الجدد والحاليين بقطاع الوساطة في الأوراق المالية بالمجموعة المالية هيرميس الاستفادة من واجهة المستخدم المتطورة لمتابعة وتداول الأوراق المالية بالعديد من الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والبورصات العالمية، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من فئات الأصول وذلك من خلال حساب موحد من أي مكان حول العالم.

ويدعم تطبيق «EFG Hermes One» حاليًا إمكانية التداول في ذات الجلسة والبيع على المكشوف والتداول بالهامش، كما يتيح للمستخدمين متابعة حركة أسعار الأسهم لحظيًا؛ وكذلك وضع ومراجعة وتعديل وإلغاء أوامر البيع والشراء بكل سهولة.

وفي السياق ذاته، أوضح محمد فتحي، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بالمجموعة المالية هيرميس، أن البورصة المصرية تعد ثالث أكبر بورصة في إفريقيا وتتميز بفرص استثمارية واعدة. وسوف يساهم تطبيق «EFG Hermes One» في تعزيز استفادة المستخدمين من المقومات الواعدة التي تذخر بها البورصة المصرية عبر دعمهم في تأسيس محافظهم الاستثمارية، خاصة في ضوء عدم وجود حد لفتح الحساب.

وأضاف فتحي أن أنشطة الوساطة في الأوراق المالية بالمجموعة المالية هيرميس توظف أحدث الأدوات التكنولوجية بصفة مستمرة، وقد بذل فريق قطاع تكنولوجيا المعلومات جهودًا حثيثة من أجل تقديم حلول ابتكارية للسوق، وهو ما يعكس ابتكار الإصدار المتطور من تطبيق «EFG Hermes One» لتلبية مختلف احتياجات قاعدة العملاء من المستثمرين الأفراد دائمة النمو.