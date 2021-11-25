يرى محمود فايز المدرب العام بالجهاز الفني الأسبق للمنتخب الوطني بقيادة هيكتور كوبر أن محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك كان يجب أن يكون لاعبًا في صفوف ريال مدريد أو برشلونة.

وقال فايز في تصريحات لقناة أون سبورت :" شيكابالا لاعب مميز ويمتلك إمكانات كبيرة وكان يجب أن يكون في برشلون أو ريال مدريد".

وأضاف :" شيكابالا لم يساعد نفسه .. كان يلعب في الزمالك وأحترف في سن صغير .. لم يحسن إستغلال الفرصة".

وكشف فايز أن كوبر كان مقتنع باللاعب وكان يرغب في استغلاله كبديل لعبد الله السعيد في مركز رقم 10 وعدم الدفع به كجناح ولكن كان من الصعب مشاركته بسبب ظروف المباريات في المونديال.