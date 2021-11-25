 كشف ملابسات تداول صورة على «فيس بوك» لشخص يحمل بندقية خرطوش بالجيزة - بوابة الشروق
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كشف ملابسات تداول صورة على «فيس بوك» لشخص يحمل بندقية خرطوش بالجيزة

مصطفى عطية
نشر في: الخميس 25 نوفمبر 2021 - 1:22 ص | آخر تحديث: الخميس 25 نوفمبر 2021 - 1:22 ص

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من قيام شخص بحمل بندقية خرطوش بالجيزة.
وكان صورة قد تداولها على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تتضمن قيام أحد الأشخاص بحمل بندقية "خرطوش" بمنطقة صفط اللبن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.
وبالفحص أمكن تحديد هوية الشخص المشار إليه بالصورة ( عامل - مقيم بدائرة لقسم)، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بصحة المنشور، وارشد أن السلاح الناري (بندقية خرطوش) وأضاف بأن السلاح خاص بصديقه (تاجر- مقيم بدائرة القسم) وقيامه باستعارته منه للتصوير، وتم ضبط الأخير وأقر بملكيته للسلاح وقدم ترخيص سلاح باسمه.
وجار اتخاذ الإجراءات القانونية وسحب تراخيص السلاح.

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