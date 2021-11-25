فرنسا تعتقل خامس مشتبه به في مأساة زورق المهاجرين

قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، اليوم الخميس، إنه ألقي القبض على مشتبه به خامس على صلة بغرق قارب المهاجرين في قناة المانش الإنجليزية، ما أسفر عن مقتل العشرات.

وفي وقت سابق، أعلن دارمانان أن الشرطة أوقفت 4 مهربين يشتبه في "ارتباطهم المباشر" بحادث تسيير وغرق الزورق، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقضى 31 مهاجرا، أمس الأربعاء، بعدما غرق زورقهم قبالة كاليه في قناة المانش التي بدأت تتحول إلى "مقبرة مفتوحة"، حيث انطلقوا من شمال فرنسا خلال محاولتهم للعبور نحو السواحل البريطانية.

ودفعت هذه الكارثة الإنسانية غير المسبوقة باريس ولندن للاتفاق على "الضرورة الملحة" لتعزيز التعاون بينهما لوقف هذه المآسي.

وطالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الفور بـ"تعزيز فوري" لوكالة فرونتكس الأوروبية وباجتماع أوروبي "طارئ"، متعهدا بـ"ألا تسمح فرنسا بتحول المانش إلى مقبرة".

من جهته، دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى اجتماع للبحث في "شأن الوضع في قناة المانش"، وقال إنه "أصيب بصدمة وحزن عميق" لوقوع ضحايا، مشيرا إلى أنه يريد "بذل المزيد" من التعاون مع فرنسا لمنع العبور غير القانوني.