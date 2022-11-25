زاخاروفا: الناتو شريك في الجرائم التي ارتكبها نظام كييف

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن حلف شمال الأطلنطي "الناتو" شريك في الجرائم التي ارتكبها نظام كييف.

وكتبت زاخاروفا، في منشور بثته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي"تلجرام"، معلّقة على تصريحات الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج بأن الحلف قد زاد بشكل كبير من إنتاج المعدات والذخيرة على الطراز السوفيتي، التي تحتاجها أوكرانيا، في أوروبا الشرقية: "أن الناتو شريك في جرائم نظام كييف"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وصرح الأمين العالم للحلف في وقت سابق بأن بعض حلفاء الناتو حافظوا على طاقتهم الإنتاجية وتمكنوا من زيادة إنتاج المعدات والذخيرة على الطراز السوفيتي من أجل إمدادها لأوكرانيا، التي لا يزال لديها الكثير من مدفعية الحقبة السوفيتية.

كما أكد ستولتنبرج أن إمداد أوكرانيا بأسلحة وفقًا لمعايير الناتو، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي، يزيد من قابلية التوافق بين جيوش الناتو وأوكرانيا.