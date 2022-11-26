 بريطانيا تتعهد بتوفير المزيد من سيارات الإسعاف لأوكرانيا - بوابة الشروق
السبت 26 نوفمبر 2022 12:12 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار المجلس الأعلى للإعلام بشأن فحص تجاوزات قناة الزمالك بعد حلقات رئيس النادي؟

النتـائـج تصويت

بريطانيا تتعهد بتوفير المزيد من سيارات الإسعاف لأوكرانيا

لندن - د ب أ
نشر في: الجمعة 25 نوفمبر 2022 - 11:34 م | آخر تحديث: الجمعة 25 نوفمبر 2022 - 11:34 م

أعلن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، عن تقديم حزمة من الدعم "المباشر " لمساعدة أوكرانيا خلال فصل الشتاء أثناء زيارته للدولة التي مزقتها الحرب، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي.آيه.ميديا" اليوم الجمعة.
ومن المقرر أن يلتقي كليفرلي بالرئيس فولوديمير زيلينسكي، خلال زيارته التي تأتي بعد أيام من سفر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى كييف.

أعلن كليفرلي عن الدعم المباشر في حين تعرضت شبكة الكهرباء الأوكرانية والبنية التحتية الحيوية الأخرى للقصف تحت وطأة الضربات الروسية، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي وترك الملايين بدون تدفئة أو كهرباء أو ماء مع انخفاض درجات الحرارة.

وشكر كليفرلي وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على الترحيب به في البلاد، ومشاركته صورة من لقائهما، وأصر على أن الكلمات وحدها "لن تبقي الأضواء مضاءة" أو "تدافع ضد الصواريخ الروسية".

وقال: "المملكة المتحدة لا تتحدث فقط عن أوكرانيا، نحن نقدم دعما جوهريا للدفاع عن أوكرانيا"، حسبما كليفرلي عبر " تويتر" اليوم الجمعة.

وتعتزم بريطانيا إرسال 35 مركبة طوارئ أخرى، بما في ذلك 24 سيارة إسعاف وست مركبات مدرعة إلى أوكرانيا.

كما أعلن وزير الخارجية عن تقديم 3 ملايين جنيه إسترليني (6ر3 مليون دولار) لإعادة بناء البنية التحتية المحلية بما في ذلك المدارس والملاجئ، بالإضافة إلى تمويل إضافي لدعم الناجيات من الاعتداء الجنسي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك