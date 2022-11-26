بريطانيا تتعهد بتوفير المزيد من سيارات الإسعاف لأوكرانيا

أعلن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، عن تقديم حزمة من الدعم "المباشر " لمساعدة أوكرانيا خلال فصل الشتاء أثناء زيارته للدولة التي مزقتها الحرب، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي.آيه.ميديا" اليوم الجمعة.

ومن المقرر أن يلتقي كليفرلي بالرئيس فولوديمير زيلينسكي، خلال زيارته التي تأتي بعد أيام من سفر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى كييف.

أعلن كليفرلي عن الدعم المباشر في حين تعرضت شبكة الكهرباء الأوكرانية والبنية التحتية الحيوية الأخرى للقصف تحت وطأة الضربات الروسية، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي وترك الملايين بدون تدفئة أو كهرباء أو ماء مع انخفاض درجات الحرارة.

وشكر كليفرلي وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على الترحيب به في البلاد، ومشاركته صورة من لقائهما، وأصر على أن الكلمات وحدها "لن تبقي الأضواء مضاءة" أو "تدافع ضد الصواريخ الروسية".

وقال: "المملكة المتحدة لا تتحدث فقط عن أوكرانيا، نحن نقدم دعما جوهريا للدفاع عن أوكرانيا"، حسبما كليفرلي عبر " تويتر" اليوم الجمعة.

وتعتزم بريطانيا إرسال 35 مركبة طوارئ أخرى، بما في ذلك 24 سيارة إسعاف وست مركبات مدرعة إلى أوكرانيا.

كما أعلن وزير الخارجية عن تقديم 3 ملايين جنيه إسترليني (6ر3 مليون دولار) لإعادة بناء البنية التحتية المحلية بما في ذلك المدارس والملاجئ، بالإضافة إلى تمويل إضافي لدعم الناجيات من الاعتداء الجنسي.