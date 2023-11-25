القوات الإسرائيلية تطلق النار على سيارة في جنوب لبنان

أطلقت القوات الإسرائيلية، اليوم السبت، النار على سيارة دون وقوع إصابات في جنوب لبنان.

وذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام"، أن "قوات العدو الاسرائيلي أطلقت النار على سيارة تعود لمواطن من بلدة كفركلا، بـ5 طلقات في منطقة الوزاني دون إصابته ونجاته بأعجوبة".

وأشارت إلى دورية من الجيش قامت بسحب المواطن من المكان، لافتة إلى أن "العدو أطلق النار في الهواء لإخافة المزارعين الذين يعملون بأرضهم في وادي هونين".

وكان الجيش الإسرائيلي قال، إن مسلحي حزب الله والقوات الإسرائيلية تبادلوا إطلاق النار على طول الحدود بين إسرائيل ولبنان بعد منتصف ليل الجمعة/ السبت.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية أسقطت صاروخا أُطلق على مسيرة إسرائيلية من جنوب لبنان، وضربت القوات الإسرائيلية أهدافا تابعة لحزب الله في جنوب لبنان ردا على ذلك، حسب قوله.

وخيم الهدوء الحذر على القرى والبلدات الجنوبية المتاخمة للخط الأزرق في جنوب لبنان، منذ بدء وقف اطلاق النار في غزة.

ووفق"الوكالة الوطنية للإعلام"، لم تنقطع قوافل العائدين من النازحين إلى بلداتهم وبعضهم باشر العمل بعد توقف دام شهرا تقريبا بسبب الأحداث الأمنية.

وكانت القرى المتاخمة للخط الأزرق الحدودي شهدت حركة نزوح منذ بدء تبادل إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل في الثامن من أكتوبر الماضي، حيث نزح سكان تلك المناطق في اتجاه مناطق أكثر أمناً جنوب لبنان وخاصة مدينة صور الجنوبية، كما نزحت مئات العائلات اللبنانية إلى مناطق لبنانية أخرى في جبل لبنان وبيروت.

وبلغ عدد النازحين حوالي 46 ألفا و325 شخصا غالبيتهم من مناطق جنوب لبنان ومناطق أخرى في البلاد؛ بسبب الأحداث على الحدود الجنوبية، بحسب مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة.