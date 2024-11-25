سقوط طائرة شحن من ألمانيا على مبنى سكني في ليتوانيا

سقطت طائرة شحن أقلعت من مدينة لايبتسيج الألمانية لصالح شركة خدمات الطرود الألمانية "دي إتش إل" على مبنى سكني بالقرب من المطار في العاصمة الليتوانية فيلنيوس في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة الأنباء الليتوانية "بي إن إس" عن متحدثة باسم خدمة الإنقاذ قولها إن شخصا واحدا على الأقل لقي حتفه جراء الحادث وأصيب ثلاثة آخرون، مضيفة أن العديد من فرق الطوارئ تنتشر في الموقع، وأنه تم تقييد حركة المرور في مكان الحادث.

ووفقا لبيانات أولية صادرة عن خدمة الإنقاذ، تم إبلاغ خدمات الطوارئ في الساعة 28ر5 صباحا (التوقيت المحلي) بأن طائرة شحن سقطت على مبنى سكني من طابقين واشتعلت فيه النيران.

وبحسب البيانات الأولية، كان هناك أربعة أشخاص على متن الطائرة. ولقي أحدهم حتفه ونقل ثلاثة آخرون إلى المستشفى متأثرين بجراحهم.

وأكد رئيس الفرع الليتواني لشركة "دي إتش إل" للإذاعة الليتوانية أن الطائرة مملوكة لأحد مقاولي الشركة، مضيفا أن سبب الحادث لم يتضح بعد.