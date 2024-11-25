حركة خمس نجوم في إيطاليا تنفصل عن مؤسسها بيبي جريلو

انفصلت حركة خمس نجوم، الحزب الذي كان يحكم إيطاليا سابقا، عن مؤسسها بيبي جريلو بعد صراع طويل على السلطة داخل صفوف الحزب.

وصوت أغلبية أعضاء الحزب يوم الأحد لإلغاء منصب "الكفيل" الذي أنشأه جريلو بنفسه. وكان جريلو، ككفيل، يرغب في حماية القيم المؤسسة للحزب.

وكان هناك نزاع طويل بين رئيس الحركة الحالي، رئيس الوزراء الإيطالي السابق جوزيبي كونتي، وجريلو حول مستقبل الحزب.

ويسعى كونتي إلى تحويل حركة خمس نجوم، التي كانت حركة احتجاجية مناهضة للمؤسسية، إلى قوة ذات توجه يساري. من جهة أخرى، يتهم جريلو كونتي بالتخلي عن المبادئ الأساسية للحزب والتكيف مع السياسة المؤسسية.

وكان جريلو، الكوميدي التلفزيوني، قد أسس الحركة في عام 2009. وكان الحزب في السلطة من عام 2018 حتى 2022. وشغل كونتي منصب رئيس وزراء إيطاليا من عام 2018 إلى 2021.