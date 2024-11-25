اليساري ياماندو أورسي يفوز بالانتخابات الرئاسية في أوروجواي

أقر مرشح الرئاسة للائتلاف المحافظ، الذي حكم أوروجواي خلال السنوات الخمس الماضية، بهزيمته أمام منافسه اليساري مساء الأحد بعد جولة إعادة للانتخابات الرئاسية شهدت منافسة محتدمة .

وقال مرشح الحكومة ألفارو ديلجادو، المنتمي لتيار يمين الوسط، لأنصاره في مقر حملته الانتخابية: "بحزن، ولكن دون شعور بالذنب، يمكننا تهنئة الفائز"، في إشارة إلى المنافس اليساري ياماندو أورسي.

وقال المسؤولون الانتخابيون إن أورسي قد حصل على 784 ألفا و 523 صوتا مع فرز أكثر من نصف الأصوات، مقارنة بـ 771 ألفا و 434 صوتا لصالح ديلجادو.

وأصدر حزب "الجبهة العريضة" بيانا على منصة التواصل الاجتماعي"إكس" قال فيه:"سوف تعود الفرحة" معلنا أن أورسي هو الرئيس الجديد للبلاد.



وقال أورسي، الذي كان يشغل سابقا منصب مدير بلدية كانلونيس: "سأكون الرئيس الذي لطالما دعا للحوار الوطني لإيجاد أفضل الحلول"، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وحصل المعلم السابق على ما يقرب من 50% من الأصوات بعد فرز جميع الأصوات تقريبا، بينما حصل ديلجادو على حوالي 46%.

وكتب الرئيس المحافظ المنتهية ولايته لويس لاكالي بو في تغريدة على منصة "إكس" أنه اتصل بأورسي لتهنئته على فوزه في الانتخابات وأخبره أنه سيكون في "خدمة" الرئيس المنتخب لبدء عملية الانتقال في الوقت الذي يراه مناسبا.

وكان أورسي قد أعلن عن خطط لمكافحة الفقر والتصدي بشكل حاسم للفساد. وقال في خطاب لأنصاره بعد فوزه إنه سيتبنى سياسة تهدف إلى بناء مجتمع لا يتخلف فيه أحد عن الركب.