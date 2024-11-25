النائب أحمد بدوي: تعديلات مرتقبة على قانون تقنية المعلومات لمواجهة المراهنات

قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إنَّ وزارة الشباب والرياضة لم تعطِ أي تراخيص لشركة مراهنات في مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة »الحدث اليوم»، مساء الأحد، أنَّ الحكومة تجري تعديلات حاليًّا على قانون تقنية المعلومات، المعروف باسم قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية.

وأشار إلى أن هذه التعديلات سيتم طرحها خلال أسابيع مقبلة، عبر إضافة بنود تشمل جرائم الابتزاز الإلكتروني والسب والقذف والشائعات والأكاذيب والافتراءات، فضلا عن المراهنات الإلكترونية.

ولفت إلى أن هذا القانون أثناء العمل على إعداده في 2017 لم تكن هناك مراهنات بهذا الشكل، ومن ثم تقرر العمل على هذا الملف.

ونوه بأن هناك خسائر كبيرة لضحايا المراهنات، لافتًا إلى أن هناك تراجعًا في هذه الممارسات بفعل الإجراءات التي تم اتخاذها في الفترات الماضية.

وكانت وزارة الشباب والرياضة، قد أعلنت اتخاذ إجراءات فعالة للحد من انتشار ظاهرة المراهنات في منافسات كرة القدم المصرية.

وقالت في بيان: «في ضوء ما تداولته بعض وسائل الإعلام من أخبار، بشأن أحد المواقع الإلكترونية التي تُبث من خارج مصر؛ لممارسة المراهنات في المجالات المختلفة، ومنها منافسات كرة القدم المصرية، تؤكد الوزارة أن جميع اللوائح المنظمة لإجراءات إشهار الشركات الرياضية تحظر تمامًا إشهار أية شركة يتعلق مجال عملها بالمراهنات، سواء بشكل مباشر أم بطريق المساهمة مع شركات أخرى، كما أنه لم يسبق صدور أية قرارات تتعلق بإشهار مثل تلك الشركات».

وأضافت: «اتخذت الوزارة عددًا من الإجراءات للتنسيق مع الجهات والمؤسسات المعنية؛ لإعمال شئونها نحو حجب تلك المواقع الإلكترونية، ومنع الترويج لها من خلال الأفراد أو الشركات، فضلًا عن الإحالة لجهات التحقيق الرسمية، وذلك استنادًا إلى أن تلك الممارسات أو المشاركة فيها أو الترويج لها، من الأمور التي تخضع لنطاق الحظر والتأثيم بموجب القوانين واللوائح. وتهيب الوزارة بالجميع تحري الدقة في تداول أية معلومات عبر مختلف وسائل الإعلام، دون التثبت من مصادرها الرسمية».