محافظ أسيوط يوجه بإثابة بعض الأطباء وأطقم التمريض بمستشفى الغنايم

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أهمية تطبيق مبدأ الثواب والعقاب لتحفيز الأداء بين الموظفين والعاملين في القطاعات المختلفة بالمراكز والأحياء، حيث يتم تطبيق نظام مكافآت للمتميزين الذين يتفانون في عملهم ويحققون نتائج استثنائية، وتقديم تكريم مادي أو معنوي تقديرا لجهودهم؛ ما يشجع الآخرين على العمل بجدية.

وقال المحافظ إنه يجب مكافأة المتميزين "مثلما نتعامل بكل حزم وصرامة مع المقصرين أو المتجاوزين ونتخذ الإجراءات القانونية حيال وقائع الإهمال والتقصير لضمان الالتزام والحد من الأخطاء"، مشيرا إلى مواصلة جولاته الميدانية المفاجئة لمتابعة سير انتظام العمل وتقييم وقياس الأداء بشكل مناسب ومدى تقديم الخدمات للمواطنين على أرض الواقع بكل القطاعات المختلفة تنفيذا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحقيقا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم برئاسة محمود ياسين رئيس المركز قد سلم المكافآت المقررة لعدد من العاملين بمستشفى الغنايم المركزي المتفانين في العمل (مشرف التمريض وطاقم التمريض بالعناية المركزة والأطفال المبتسرين وطبيب الباطنة بالرعاية وطبيب الإستقبال) نظرا لانتظام العمل والإلتزام بمعايير النظافة وتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه وذلك ليكونوا مثال متميز وقدوة لجميع العاملين بالمستشفى.

وأكد استمرار تذليل العقبات وتقديم كل سبل الدعم الممكنة للمستشفيات والمنشآت الصحية للارتقاء بمنظومة الصحة لتقديم خدمات طبية متميزة لأهالي المحافظة.

كان محافظ أسيوط قد قرر ـ في وقت سابق ـ إثابة عدد من العاملين بمستشفى الغنايم المركزي نظرا لانتظام العمل والإلتزام بمعايير النظافة وتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه وقدم لهم الشكر على تفانيهم في العمل ليكونوا مثالا متميزا وقدوة لجميع العاملين بالمستشفى وذلك خلال جولة مسائية مفاجئة بالمستشفى للتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمرضى وانتظام العمل وتواجد الأطقم الطبية والتمريض، ومدى توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية.