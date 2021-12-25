لقى 3 مدنيين مصرعهم وأصيب 8 آخرون بينهم طفلان في قصف صاروخي شنته ميليشيات الحوثي الإرهابية اليوم السبت، على سوق شعبي جنوب مدينة مأرب.

وقال مدير مكتب حقوق الإنسان بمأرب عبدربه جديع، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن ميليشيا الحوثي الإرهابية قصفت مجمع آل جابر وسط سوق شعبي جنوب مدينة مأرب بصاروخ بالستي، أسفر عنه سقوط 3 شهداء بينهم طفلين وإصابة 8 آخرين.

واعتبر جديع استمرار قصف الميليشيا للأسواق الشعبية والأحياء السكنية ومخيمات وتجمعات النازحين في محافظة مأرب وتعمدها باستهداف المدنيين وقتل النساء والأطفال يثبت للعالم سلوكها الإجرامي ونهجها العدواني وإصرارها على انتهاك كافة القوانين والمعاهدات الدولية التي تحمي المدنيين وتجرم استهدافهم في الصراعات والحروب.