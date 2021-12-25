قطر: الهجوم الحوثي على جازان عمل خطير ضد المدنيين وينافي الأعراف الدولية

أعربت دولة قطر، اليوم السبت، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف منطقة جازان جنوب غربي المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأدى إلى سقوط قتيلين وإصابة 7 آخرين.

ونقلًا عن وكالة الأنباء القطرية «قنا»، اعتبرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم، الهجوم عملاً خطيراً ضد المدنيين ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية، مجددة موقف دولة قطر الثابت الرافض للعنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب.

وعبرت الوزارة عن تعازي دولة قطر لذوي الضحيتين ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن التحالف وفاة مواطن سعودي ومقيم يمني جراء سقوط مقذوف أطلقته الميليشيات الحوثية على جازان السعودية.

وأفاد المتحدث باسم المديرية العامة للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي، بإصابة سبعة مدنيين وتضرر محلين تجاريين و12 مركبة إثر الشظايا المتطايرة.