 محافظ أسوان: ضخ كميات كبيرة من السلع بأسعار مخفضة في 274 مجمعا استهلاكيا - بوابة الشروق
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محافظ أسوان: ضخ كميات كبيرة من السلع بأسعار مخفضة في 274 مجمعا استهلاكيا

حمادة بعزق
نشر في: الأحد 25 ديسمبر 2022 - 6:26 م | آخر تحديث: الأحد 25 ديسمبر 2022 - 6:26 م

كشف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية والأساسية والاستهلاكية؛ لتوفيرها للمواطنين بأسعار مخفضة داخل 274 مجمعا استهلاكيا ومنفذا وشادرا ومعرضا، بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وأوضح عطية أن منذ هذه المعارض، 210 مجمعات استهلاكية ثابتة ومتحركة تابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بجانب 18 منفذا ثابتا ومتحركا، و10 منافذ ثابتة ومتحركة تابعة لوزارة الداخلية "أمان"، بالإضافة إلى 36 من شادرا ومعرضا تم تنفيذها بالتنسيق مع المجتمع المدني والغرفة التجارية ووزارة الزراعة.

وأكد أن هذا يتواكب مع الحملات التموينية التي تقوم بها مديرية ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك والجهات الرقابية الأخرى؛ للتأكد من انضباط الأسعار والإعلان عنها وجودتها، وتوافرها بأسعار مناسبة للمواطنين، وخاصة داخل السوبر ماركت والسلاسل التجارية، مع اتخاذ الإجراءات الصارمة في حالة وجود أي مخالفات وضبط التجار من محتكري السلع الغذائية بغرض زيادة أسعارها.

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