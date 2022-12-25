مستشفى زايد: جماهير الاتحاد المصابين تحت الملاحظة و سيغادرون خلال 24 ساعة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف الدكتور أحمد سمير نائب مدير مستشفى الشيخ زايد، آخر تطورات حالة مصابي جماهير الاتحاد بعد سقوط الإستاند الخاص المُلاصق بمدرج صالة حسن مصطفى، خلال مباراة نهائي سوبر السلة بين الأهلي والفريق السكندري.

وقال سمير في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: «جميع الحالات المتواجدة هنا تحت الملاحظة، وحالتهم الصحية مستقرة في الوقت الحالي».

وأضاف: «لا توجد أي حالة خطرة في مستشفى زايد، وجميع المصابين سيغادرون المستشفى خلال الـ 24 ساعة القادمة».

ووفقًا لبيان رسمي من وزارة الصحة، فإن الحصر المبدئي، يشير إلى إصابة 27 مشجعا ما بين كسور ونزيف معظمها إصابات غير مهددة للحياة وتم نقل 18 منهم إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي، ونقل 9 مصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، وجاري المتابعة.