مطار جديد يسهل الوصول إلى منتجع تولوم المكسيكي

جرى تدشين مطار دولي في وسط الغابة في شبه جزيرة يوكاتان بهدف جذب المزيد من المسافرين إلى قلب منطقة لطالما كان الوصول إليها أمرا معقدا.

ويقع المطار الذي دشنه الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في مطلع ديسمبر، في منتجع تولوم المكسيكي بالقرب من محمية سيان كان.

ومن المتوقع أن يتعامل المطار الذي يضم مهبطا واحدا، مع نحو 5.5 مليون راكب سنويا ويخفف الضغط عن مطار كانكون الذي يقع على مسافة 150 كيلومترا إلى الشمال.

وكبداية، سوف تعرض الخطوط الجوية المكسيكية "فيفا أيروباص" وشركة "أيروميكسيكو" ما إجماليه خمس رحلات محلية في اليوم. ومن المتوقع أن انطلاق الرحلات الدولية بداية من مارس 2024.

وتعد آثار حضارة المايا القديمة في تولوم، الواقعة على جرف يطل على البحر الكاريبي، بين أهم عوامل جذب السياح في هذه المنطقة. والآثار محمية بشكل جيد وتوفر مناظر خلابة للمحيط والرمال البيضاء المحلية والشواطئ ذات المياه الصافية.

وفي الوقت نفسه، يشهد المطار بناء خط سكة حديد بطول 1500 كيلومتر في المنطقة الحساسة بيئيا، والمعروفة بغاباتها المطيرة وكهوفها الواقعة تحت الماء.

ومن المنتظر أن ينقل ما يسمى بقطار ترين مايا (قطار المايا) السياح من شواطئ البحر الكاريبي إلى البقايا الأثرية في الغابات المطيرة والمدن الاستعمارية السابقة.

وبينما من المأمول أن يحقق مشروع البنية التحتية الضخم دفعة سياحية مطلوبة لمنطقة فقيرة نسبيا في البلاد، فقد انتقدت جماعات حماية البيئة ومجتمعات السكان الأصليين عملية البناء بسبب ما يمكن أن تفعله للحياة الطبيعية في المنطقة.