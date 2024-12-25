وزارة الدفاع الأفغانية تتوعد بالرد على الغارات الجوية الباكستانية

ردت وزارة الدفاع بحكومة طالبان، بقوة على الغارات الجوية التي شنتها القوات الباكستانية على منطقة بارمال في ولاية باكتيكا، مشددة على أن الهجوم لن يمر بدون رد، مؤكدة أن الدفاع عن أرضها وسيادتها حقهم المشروع.

وأضافت الوزارة، أنه تم استهداف لاجئي وزيرستان في القصف.

ولم يعلق المسئولون الباكستانيون، بعد على الغارة الجوية، التي وقعت قبل ساعات فقط.

غير أن مصادر أمنية مقربة من الجيش الباكستاني، قالت للصحفيين، إن الغارات الجوية استهدفت مخابئ طالبان الحدودية، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وأضافت الوكالة الأفغانية، أن حركة طالبان الباكستانية زادت من هجماتها على قوات الأمن الباكستانية.

وزعم مسئولون باكستانيون، أن حركة طالبان الأفغانية لا تتعاون معهم للحد من الهجمات من قبل مسلحين باكستانيين.

ونفى عناية الله خوارزمي المتحدث باسم وزارة الدفاع في حركة طالبان، مزاعم المصادر الأمنية الباكستانية.

وفي منشور على موقع إكس (تويتر سابقا)، قال إن مدنيين معظمهم من لاجئي وزيرستان ، قتلوا في الغارات الجوية.

وبينما لم يقدم المتحدث باسم وزارة الدفاع في حركة طالبان أرقاما محددة للضحايا، قال إن العديد من الأطفال والمدنيين قتلوا وأصيبوا في الهجوم.