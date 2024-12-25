سوريا: قرار بتغيير أسماء جامعتي تشرين والبعث إلى اللاذقية وحمص

أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال في سوريا محمد البشير، الأربعاء، قراراً بتعديل أسماء جامعتي تشرين في محافظة اللاذقية، وجامعة البعث في محافظة حمص.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء السورية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تضمن القرار تغيير اسم جامعة تشرين لتصبح جامعة اللاذقية، والبعث لتصبح جامعة حمص.

وفي 8 ديسمبر الجاري سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.