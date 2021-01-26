إصابة عاملين بمستشفى فى التشيك بالسلالة البريطانية من كورونا

قال مسؤول في جمهورية التشيك، اليوم الثلاثاء، إن أحد المستشفيات في جمهورية التشيك سجل حالات متعددة من السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم تحديدها لأول مرة في بريطانيا وتردد أنها أكثر عدوى.

وتظهر الاختبارات المعملية أن السلالة تسبب "انتشارا شرسا بشكل غير معتاد" للفيروس بين طاقم المستشفى، وفقًا لرئيس مستشفى مدينة سلاني، (نحو 30 كيلومترا) شمال غرب براغ.

وقال إنه من غير الواضح كيف وصلت سلالة الفيروس إلى المستشفى التي لا يوجد بها أي مرضى من بريطانيا.

ويخضع نحو 80 من العاملين بالمستشفى البالغ عددهم 400 لحجر صحي حاليا بعد إصابتهم بالفيروس، على الرغم من أنهم لا يعانون جميعا من السلالة التي ظهرت لأول مرة في بريطانيا.

وتلقى معظم الموظفين بالفعل جرعتهم الأولى من اللقاح المضاد لكورونا، على الرغم من أن هذا لا يوفر حماية كاملة.

في غضون ذلك، أظهر استطلاع جديد للرأي أن مواطني التشيك على استعداد متزايد لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.