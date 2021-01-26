محافظ المركزي الإيراني يتوجه إلى مسقط لتعزيز العلاقات المصرفية

يغادر محافظ البنك المركزي الإيراني، اليوم الثلاثاء، طهران متوجها إلى مسقط في زيارة تستمر يومين، بدعوة من المسؤولين العمانيين.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، عن إدارة العلاقات العامة بالبنك المركزي القول إن عبدالناصر همتي، سيجري في مسقط محادثات حول تعميق العلاقات المصرفية والتجارية بين البلدين "في ظل الظروف الدولية الجديدة".

وكانت طهران ومسقط قد اتفقتا في عام 1998 على ربط شبكات المدفوعات المصرفية في البلدين من خلال نظام التحويل بين الجانبين حتى يتمكن حاملو البطاقات البنكية في إيران وسلطنة عمان من الوصول إلى أجهزة الصراف الآلي، وتوسيع التعاون الثنائي بين البلدين، وتفعيل فروع التصدير والبنوك الوطنية لإيران في عمان.