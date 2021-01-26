وفاة وزير الدفاع في كولومبيا متأثرا بإصابته بكورونا

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أفادت قناة «BBC»، في خبر عاجل، اليوم الثلاثاء، بوفاة وزير الدفاع في كولومبيا، كارلوس هولميس، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.وكانت السلطات الصحية في كولومبيا قد أعلنت، منذ عدة أيام، إصابة تروخيو بفيروس كورونا، ونقله إلى وحدة الرعاية المركزة.