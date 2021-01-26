 وفاة وزير الدفاع في كولومبيا متأثرا بإصابته بكورونا - بوابة الشروق
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وفاة وزير الدفاع في كولومبيا متأثرا بإصابته بكورونا

نور رشوان
نشر في: الثلاثاء 26 يناير 2021 - 1:28 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 يناير 2021 - 1:28 م

أفادت قناة «BBC»، في خبر عاجل، اليوم الثلاثاء، بوفاة وزير الدفاع في كولومبيا، كارلوس هولميس، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.
وكانت السلطات الصحية في كولومبيا قد أعلنت، منذ عدة أيام، إصابة تروخيو بفيروس كورونا، ونقله إلى وحدة الرعاية المركزة.


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