أجرت شركة "آبل" الأمريكية تبديلات في مناصبها القيادية، من أجل التحضير لمشروع سري جديد، وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

وأعلنت الشركة، في بيان صحفي أمس الاثنين، تراجع دان ريتشيو، عن منصبه كنائب الرئيس الأول للهندسة من أجل التركيز على "مشروع جديد" وغامض في "آبل"، مع استمراره في تقديم تقاريره بشكل مباشر إلى الرئيس التنفيذي للشركة، تيم كوك.

ويلعب ريتشيو دورا أساسيا في تشكيل مستقبل منتجات "آبل"، إذ أنه أشرف على جميع أجهزة "آبل" منذ عام 2012، وكان يقود في السابق الفريق الخاص بتطوير الحاسب اللوحي "آيباد"، قبل أن يتولى منصب نائب الرئيس الأول، وكان آخر المشاريع التي أشرف عليها هي سماعات "إير بودز ماكس".

وبينما لم تفصح شركة "آبل" عن ماهية "المشروع الجديد" الذي تحضر له، فقد أشارت تقارير إلى الشائعات الأخيرة بشأن خطط "عملاقة التكنولوجيا الأمريكية" بشأن الواقع المعزز والافتراضي أو بناء سيارة كهربائية.

Apple shuffles hardware execs to make room for a mysterious new project... pic.twitter.com/0ncAD2AXbY