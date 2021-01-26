قال مجدي سخي، وكيل نقابة المحامين، إن انتخابات النقابة الفرعية تقام حتى الآن في موعدها، لافتًا إلى فتح باب الترشيح بموجب قرار مجلس النقابة يوم 18 نوفمبر لعام 2020.



وأضاف سخي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الأفوكاتو»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الثلاثاء، أن النقابة انتهت من كل الإجراءات اللوجستية لإجراء الانتخابات على أكمل وجه، منوهًا بأن إجراء الانتخابات محكوم بنص القانون في 3 مواقع؛ أندية المحامين أو مقرات النقابات الفرعية أو غرف المحامين بالمحاكم.



وأشار إلى عدم وجود مشكلة في أندية المحامين أو مقرات النقابات الفرعية، موضحًا أن المشكلة تتعلق بالمحاكم، وخاصة أن رؤساء المحاكم لم يردوا بالإيجاب أو السلب.



وأوضح أن رجائي عطية، نقيب المحامين، يجري اتصالات مع أكثر من جهة؛ لإجراء الانتخابات، مؤكدًا أنه لا يوجد حتى الآن رأي قاطع بأن المحاكم أو اللجنة التي تشرف على الانتخابات ترفض إقامتها.



وذكر أنه تواصل مع النيابة الإدارية التي رحبت بإجراء الانتخابات في بداية الأمر، قائلًا إنهم أرسلوا جوابًا مع ازدياد جائحة كورونا بموافقتهم على الإشراف على الانتخابات، ولكنهم أعربوا عن أمنياتهم في تحديد وقت لاحق؛ حرصا على صحة الأعضاء والمحامين.



ووصف جواب النيابة الإدارية بأنه «اعتذار بشكل رقيق»، متابعًا أن النقيب تواصل مع هيئة قضايا الدولة؛ للإشراف على الانتخابات، وخاصة أنه لا يجوز إجراء انتخابات بدون إشراف قضائي.



وتابع أن النقابة تضطر لإرجاء الانتخابات وليس تأجيلها بنفس الأسماء المرشحة وقت فتح باب الترشح، حال رفض هيئة قضايا الدولة الإشراف عليها، مستطردًا أن الإرجاء لظروف خارجة عن الإرادة.





