 وزير الخارجية: أمريكا تحتل المرتبة الثالثة في قائمة الاستثمارات الأجنبية بمصر - بوابة الشروق
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وزير الخارجية: أمريكا تحتل المرتبة الثالثة في قائمة الاستثمارات الأجنبية بمصر

أحمد عويس:
نشر في: الثلاثاء 26 يناير 2021 - 12:56 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 يناير 2021 - 12:56 م
• وزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا بنسبة 76% من 2016 إلى 2019

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن وزارة الخارجية تحرص على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والولايات المتحدة.

وكشف سامح شكري وزير الخارجية -خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب؛ لعرض موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة- زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا بنسبة 76% من 2016 إلى 2019.

وقال إن الولايات المتحدة تحتل المرتبة الثالثة في قائمة الاستثمارات الأجنبية بمصر، كما تحتل مصر رأس قائمة الدول المستقبلة للاستثمارات الأمريكية في قارة إفريقيا.

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