وزير الخارجية: أمريكا تحتل المرتبة الثالثة في قائمة الاستثمارات الأجنبية بمصر

• وزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا بنسبة 76% من 2016 إلى 2019



قال سامح شكري وزير الخارجية، إن وزارة الخارجية تحرص على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والولايات المتحدة.



وكشف سامح شكري وزير الخارجية -خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب؛ لعرض موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة- زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا بنسبة 76% من 2016 إلى 2019.



وقال إن الولايات المتحدة تحتل المرتبة الثالثة في قائمة الاستثمارات الأجنبية بمصر، كما تحتل مصر رأس قائمة الدول المستقبلة للاستثمارات الأمريكية في قارة إفريقيا.