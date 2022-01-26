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تحدث ناصر النني والد محمد النني لاعب وسط الفراعنة وأرسنال، لـ«الشروق» عقب تألق نجله مع منتخب مصر أمام كوت ديفوار في اللقاء الذي أقيم مساء الأربعاء، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وفاز منتخب مصر بركلات الترجيح على كوت ديفوار (5 - 4)، وضرب موعدا مع المنتخب المغربي في ربع النهائي.

وتمكن محمد النني لاعب وسط الفراعنة من الفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة مصر وكوت ديفوار.

وعلق والد النني في تصريحات خاصة لـ«الشروق»:"نحمد الله على الفوز، المنتخب كاملا ظهر بمستوى مميز أمام كوت ديفوار، ومحمد دائما تجده في المباريات الكبيرة، مثلما يحدث مع أرسنال أيضا ويظهر بقوة أمام يونايتد وأمام الفرق الكبرى".

وأضاف:" قلت للنني" اجدعن وشد حيلك "، والكل ظهر بشكل جيد صلاح وتريزيجيه وعبدالمنعم وزيزو عندما دخل بديلا، الجميع ظهر بشكل رائع".

وواصل:"اللاعبون تحمسوا بهذا الفوز، والانسجام والتفاهم بدأ يظهر مع توالي المباريات، واليوم هناك تحسنا كبيرا في أداء المنتخب".

وأتم والد النني:"إن شاء الله سنفوز على المغرب، وسنتوج بهذه البطولة في النهاية".