حملة تفتيش في مدينة ألمانية للاشتباه في جرائم ذات دوافع سياسية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شنت الشرطة الألمانية حملة مداهمات وتفتيش على عدة عقارات في حي كونفيتس بمدينة لايبتسيج صباح اليوم الأربعاء.

وقال متحدث باسم المكتب الإقليمي للشرطة الجنائية في ولاية سكسونيا-أنهالت، إن أكثر من 100 فرد من قوات الأمن شاركوا في الحملة.

وذكر المتحدث، أن حملة التفتيش لها علاقة بإجراءات تحقيق في جرائم يحتمل أن تكون دوافعها سياسية، موضحا أنها تتعلق بوقائع حرق عمد وإحداث تلفيات.

ويقود التحقيقات مكتبا الادعاء العام في مدينتي دريسدن ولايبتسيج.

ويهيمن على حي كونفيتس أوساط من التيار اليساري، ويشهد الحي بشكل متكرر مصادمات لمتطرفين يساريين مع الشرطة.