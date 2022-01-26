 إصابة شخص في انفجار أسطوانة غاز داخل مخبز بالهرم - بوابة الشروق
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إصابة شخص في انفجار أسطوانة غاز داخل مخبز بالهرم

محمود عبد السلام
نشر في: الأربعاء 26 يناير 2022 - 2:21 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 يناير 2022 - 2:21 م

أصيب شخص بحروق متفرقة بالجسد، إثر حادث انفجار أسطوانة غاز داخل مخبز بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب المحافظة، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى الرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها حدوث انفجار أسطوانة غاز داخل مخبز بمنطقة منشأة البكاري بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء لمحل البلاغ.

وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وسيطرت القوات على الحريق، والذي أسفر عن إصابة أحد الأشخاص نقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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