عابد يثمن نتائج زيارة السيسي للإمارات: رسالة لكل من يحاول تهديد الأمن القومي العربي

أشاد النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الإماراتية، بالزيارة الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم للعاصمة الإماراتية أبو ظبي ولقائه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأكد عابد، رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الإماراتية، أن زيارة الرئيس اليوم تعد بمثابة رسالة واضحة إلى كل من يحاول تهديد الأمن القومي العربي وخاصة دول الخليج، مضيفا أن الرئيس السيسي حرص على تأكيد هذا الموقف في تصريحاته اليوم وخلال جلسة المباحثات مجددا تضامنه مع شعب وحكومة دولة الإمارات ضد الهجمات الإرهابية الحوثية على مطار أبو ظبي.

وأوضح رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الإماراتية، أن العلاقات بين القائدين السيسي وبن زايد تظهر قوتها في وقت المحن وأن عبارة "فركة كعب" التي اطلقها الرئيس السيسي لكل من يحاول تهديد دول الخليج العربي ظهر اليوم في الزيارة.

وأشار النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، القيادة المصرية تعي وتعلم أن الدفاع عن دول الخليج هو دفاع عن الأمن القومي العربي ضد أي تهديدات خارجية أو من دول الجوار التي تحولت تحركاتها إلى شوكة في ظهر الوطن العربي، مثمنا نتائج الزيارة الناجحة للرئيس السيسي اليوم لدولة الإمارات الشقيقية، معربا عن عن تضامنه مع الشعب الإماراتي ضد الإرهاب التي تقوم به جماعة الحوثي ضد الآمنين، وقصف المدنيين.