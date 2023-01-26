كويكب صغير ينطلق في الفضاء مارا بأقرب نقطة من الأرض

قالت الإدارة الوطنية الأمريكية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا) إن كويكب في حجم شاحنة من المنتظر أن يتجاوز الأرض في الساعات القادمة، ليصبح أحد الكويكبات التي تمر بأقرب نقطة من الأرض يتم تسجيلها على الإطلاق.



وسيصل الجسم السماوي الذي يطلق عليه "2023 بي يو" إلى أقرب نقطة من الأرض في الساعة 0027 بتوقيت جرينتش غد الجمعة عندما يتجاوز بسرعة الطرف الجنوبي من أمريكا الجنوبية على ارتفاع 3600 كيلومتر فقط.



ويؤكد علماء وكالة ناسا أنه ليست هناك خطورة في أن يصطدم بالأرض.



وتبعد الأقمار الأصطناعية الثابتة 35 ألف كيلومتر عن سطح الأرض، بينما تقع المحطة الفضائية الدولية على بعد 400 كيلومتر.



وأفادت كالة ناسا بأنه حتى إذا توجه "2023 بي يو" نحو الأرض مباشرة فسيحترق بشكل كبير ليتحول إلى كرة من النار عندما يدخل الغلاف الجوي، نظرا لقطره الصغير نسبيا الذي يتراوح ما بين 5ر3 و 5ر8 أمتار.



واكتشف الكويكب عالم الفلك الهاوي جينادي بوريسوف في مرصد مارجو بالقرم قبل أيام قليلة.