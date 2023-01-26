قطر تحمل إسرائيل مسؤولية اتساع دائرة العنف

أدانت دولة قطر بأشد العبارات، العدوان الإسرائيلي الوحشي على مخيم جنين، واعتبرته "امتدادا لجرائم الاحتلال الشنيعة والمروعة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل".

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان صحفي اليوم الخميس أوردته وكالة الأنباء القطرية، أن "الاحتلال الإسرائيلي أصبح مطمئنا أكثر من أي وقت مضى لعدم المساءلة والإفلات من العقاب، مما شجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، وقتل المدنيين، ومن ضمنهم الأطفال والنساء والمسنون، واستباحة المستشفيات والمرافق المدنية الحيوية".

وحملت الوزارة "سلطات الاحتلال وحدها مسؤولية اتساع دائرة العنف التي ستنتج عن هذا التصعيد الممنهج ضد الشعب الفلسطيني".

وشددت على أن "الالتزام بالقوانين الدولية والقضايا الإنسانية لا يمكن تجزئتها أو تطبيقها في مكان ما من العالم، ونسيانها أو تجاوزها في مكان آخر"، معتبرة ذلك "ازدواجية غير مقبولة لأن حرمة دماء الناس وحقوقهم متساوية مهما اختلفت الأماكن".

كما أكدت أنه "لم يعد ممكنا تفهم استمرار الاحتلال بسبب السياسات الانتقائية في تطبيق قرارات الشـرعية الدولية، وتفضيل سياسات القوة وفرض الأمر الواقع على مبادئ العدالة والإنصاف".

وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة الاقتحام الإسرائيلي في جنين في وقت سابق اليوم بلغت 9 قتلى بينهم سيدة مسنة، و16 إصابة، بينها 4 بحالة خطيرة.