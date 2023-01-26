يبدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، جولة بمنطقة الشرق الأوسط، اعتبارًا من يوم الأحد، تشمل زيارة مصر وفلسطين وإسرائيل، وذلك بحسب بيان نشرته الوزارة عبر موقعها الرسمي، مساء الخميس.

ويزور بلينكن، مصر في الفترة ما بين 29 إلى 30 يناير، حيث سيلتقي بالرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري، وكبار المسؤولين المصريين؛ لدفع الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر.

وسيناقش الجانبان خلال اللقاء تعزيز السلام والأمن في المنطقة، وقضايا الدعم المشترك لإجراء الانتخابات في ليبيا، والعملية السياسية الجارية في السودان.

ويزور وزير الخارجية الأمريكي القدس ورام الله، في الفترة ما بين 30 إلى 31 يناير الجاري.

ومن المقرر أن يلتقي بلينكن، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية إيلي كوهين، وغيرهم من كبار القادة؛ لمناقشة الدعم الأمريكي الدائم لأمن إسرائيل، لا سيما ضد التهديدات الإيرانية.

وسيناقش الوزير الأمريكي اندماج إسرائيل العميق في المنطقة، والعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، وأهمية حل الدولتين، ومجموعة من القضايا العالمية والإقليمية الأخرى.

وفي الضفة الغربية، سيلتقي «بلينكن» برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية؛ لمناقشة العلاقاتالفلسطينية الإسرائيلية، وأهمية حل الدولتين، والإصلاحات السياسية، وزيادة تعزيز العلاقة الأمريكية مع الفلسطينيين قيادة وشعبًا.

وسيؤكد بلينكن، خلال لقائه مع القادة الفلسطينيين والإسرائيليين، الحاجة الملحة لاتخاذ الطرفين خطوات لتهدئة التوترات، من أجل وضع حد لدائرة العنف، التي أودت بحياة العديد من الأبرياء، كما سيناقش أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي الراهن للحرم الشريف في القدس.