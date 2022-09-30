بريطانيا: اتحاد موظفي النقل والسفر يصوت على الاستمرار في الإضرابات

يجري اتحاد موظفي النقل والسفر في بريطانيا اقتراعا جديدا بين أعضائه على ما إذا كان سيستمر في الإضرابات، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

ونقلت بلومبرج عن وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" قولها، إن المحادثات مع رابطة عمال السكك الحديدية مستمرة، ولكن اتحاد موظفي النقل الذي يضم أعضاء 12 من شركات تشغيل القطارات ، قال إنه لم يتم حتى الآن عرض أية مقترحات تلبي المطالب.

وتواجه الحكومة البريطانية حاليا أسوأ موجة من الإضرابات منذ 30 عاما من جانب المجموعات العمالية بشأن الأجور وظروف العمل، في ظل استمرار معدلات التضخم في الارتفاع.