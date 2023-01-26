نوران جوهر تصعد لنهائي بطولة «جي بي مورجان» للإسكواش

تأهلت نوران جوهر لاعبة أندية وادى دجلة لنهائي بطولة جي بي مورجان المفتوحة للإسكواش، عقب فوزها في مباراة نصف النهائي على النيوزيلاندية جويل كينج المصنفة ال 4 عالميا بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (12-10) (11-9) (11-7) في مباراة استغرقت (50) دقيقة.

ومن المقرر ان تواجه نوران جوهر المصنفة ال 1 عالميا مواطنتها نور الشربيني المصنفة ال 2 عالميا اليوم في مباراة النهائي لبطولة جي بي مورجان المفتوحة للإسكواش.

وتقام بطولة جي بي مورجان للإسكواش 2023، بولاية نيويورك بالولايات المتحدة، خلال الفترة من 18 إلى 26 يناير الجاري، بمجموع جوائز 180 ألف دولار، وشارك بالبطولة 9 لاعبين ولاعبات من وادى دجلة، وهم: مازن هشام، ويوسف إبراهيم، ومصطفى السرتي، ويحيي النوساني، ونوران جوهر، وهانيا الحمامي، وروان العربي، ونور أبو المكارم، وهنا معتز.