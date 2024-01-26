روما تعتزم بيع حصة أقلية في شركة البريد الإيطالية

وافقت الحكومة الإيطالية على خطة لبيع جزء من حصتها في شركة البريد الإيطالية "بوسته إيطالياني إس.بي.إيه"، مع اتجاه الحكومة بقيادة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني إلى بيع حصص في شركات مملوكة للدولة كوسيلة للحد من الديون.

وجاء في بيان حكومي، أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، أن روما أعطت موافقة مبدئية على بيع جزء من الحصة التي تملكها وزارة المالية، مع الاحتفاظ بحصة، ربما بشكل غير مباشر، لضمان سيطرة الحكومة على الشركة.

وكانت صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية أفادت مطلع الأسبوع بأن حكومة ميلوني تدرس بيع حصة تبلغ 20% من شركة البريد الإيطالية.

وتهدف الحكومة الإيطالية إلى بيع حصصة مملوكة للدولة بقيمة نحو عشرين مليار يورو (6ر21 مليار دولار) بحلول عام 2026 في مسعى الحد من ديونها.

وتمضي الحكومة الإيطالية قدما بالفعل في بيع حصة تبلغ 25% في مصرف "بانكو مونتي دي باتشي دي سيينا"، وحصة تبلغ 21% في شركة الطيران الإيطالية "أي.تي.إيه" كما تعتزم بيع 4% من شركة إيني الإيطالية للنفط، حسبما كشفت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرج الأسبوع الماضي.

وتواجه إيطاليا خلال العام الجاري تراجعا في معدلات النمو وارتفاعا في أسعار الفائدة، مما يؤثر على جهود خفض الديون التي تبلغ نسبتها نحو 140% من الناتج المحلي الإجمالي.