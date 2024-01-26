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أعداد جريدة الشروق
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اليمن يرحب بقرار محكمة العدل الدولية: انتصار للقضية الفلسطينية

د ب أ
نشر في: الجمعة 26 يناير 2024 - 11:14 م | آخر تحديث: الجمعة 26 يناير 2024 - 11:14 م

رحبت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مساء اليوم الجمعة، بالقرار الذي أعلنته محكمة العدل الدولية، والإجراءات التي تضمنها لإنهاء المأساة الإنسانية في قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان لها، إن ذلك يمثل انتصاراً للعدالة التي تمثلها القضية الفلسطينية، وخطوة هامة نحو وضع حد للانتهاكات والجرائم اليومية التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وجدد البيان، الدعوة للوقف الفوري لإطلاق النار، وموقف الجمهورية اليمنية الثابت "في دعم تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وفقاً للمواثيق و القرارات الدولية و مبادرة السلام العربية".

وفي وقت سابق اليوم، أقرت محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة في الأمم المتحدة، فرض عدد من التدابير المؤقتة على إسرائيل "بهدف منع انتهاكات الإبادة الجماعية، في القضية المرفوعة ضدها من جنوب إفريقيا".

وقالت المحكمة: «على دولة إسرائيل أن تتخذ كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية».

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