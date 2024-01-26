افتتاح مسجدين جديدين بتكلفة 7 ملايين جنيه بكفر الدوار وكوم حمادة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة؛ للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

وذكرت بلبع في بيان لها اليوم، أنه تم افتتاح مسجدين جديدين بمركزي كفر الدوار وكوم حمادة بتكلفة إجمالية بلغت 7 ملايين جنيه وهما: مسجد هلل الكبير منشية عامر في كوم البركة بكفر الدوار على مساحة 271 مترا بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه، ومسجد الكبير البريجات بكوم حمادة على مساحة 1069 مترا بتكلفة إجمالية 5 ملايين جنيه.

وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتي جاءت تحت عنوان "الدفاع عن الأوطان بين الواجب العيني والكفائي وعظم الجزاء"، أن الوطن من الكليات والمقاصد الضرورية التي أحاطها ديننا الحنيف بسياجات عظيمة من الحفظ والرعاية، فمصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان، والدفاع عن الأوطان سبيل الشرفاء، والعظماء الأوفياء الذين يفتدون أوطانهم بأنفسهم واموالهم وكل ما يملكون.