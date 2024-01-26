جنوب إفريقيا: كنا نود من محكمة العدل الدولية إصدار قرار بوقف إطلاق النار في غزة

رحبت حكومة جنوب أفريقيا بالقرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بخصوص دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها ضد إسرائيل، معربة عن أنها كانت ترغب في قرار بوقف إطلاق النار.

وقالت حكومة جنوب أفريقيا: "نرحب بالإجراءات المؤقتة التي فرضتها محكمة العدل الدولية على إسرائيل"، مؤكدة أن "الحكم انتصار حاسم لسيادة القانون ومنعطف هام في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني"، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأضافت الحكومة: "فعلنا ما يلزم لحماية أرواح آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة. لا يمكن تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية دون وقف إطلاق النار."

وتابعت: "كنا نود من المحكمة أن تصدر قرارا بوقف إطلاق النار في غزة. ونقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وندعوه إلى عدم فقدان الأمل"، داعية إسرائيل للالتزام بالقانون الدولي.

وكان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي قد رحب بالإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، قائلا إن قضاة المحكمة حكموا لصالح الإنسانية والقانون الدولي.

ودعا المالكي جميع الدول إلى ضمان تنفيذ جميع التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة، بما في ذلك إسرائيل، مؤكدا أن هذا تعهد قانوني ملزم.

في المقابل، اتهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير محكمة العدل الدولية بأنها "معادية للسامية"، مدعياً أن قرارها يثبت أنها "لا تسعى إلى العدالة".