روسيا: قواتنا سيطرت على بلدة استراتيجية في شرق أوكرانيا

قالت روسيا اليوم الأحد إن قواتها سيطرت على بلدة مهمة استراتيجيا في شرقى أوكرانيا في إطار حملة طاحنة لإضعاف سيطرة كييف على القلب الصناعي للبلاد.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن سقوط بلدة فيليكا نوفوسيلكا، التي كان عدد سكانها قبل الحرب نحو 5 آلاف نسمة، بعد معركة استمرت شهورا، إلا أنه لا يمكن التحقق من بيان الوزارة بشكل مستقل. وزعمت أوكرانيا أن قواتها انسحبت فقط استراتيجيا من مناطق معينة.

وإذا تم تأكيد السيطرة الروسية على البلدة، ستكون فيليكا نوفوسيلكا أول بلدة مهمة تستسلم في عام 2025 بسبب الهجوم الروسي في منطقة دونيتسك الشرقية ضد الجيش الأوكراني المرهق والذي يفتقر إلى العدد الكافي من القوات. وتكمل الحرب عامها الثالث في فبراير المقبل.

وقال اللواء الميكانيكي المنفصل رقم 110 في بيان على قناته الرسمية على تطبيق تليجرام اليوم الأحد إن القوات الأوكرانية انسحبت من أجزاء معينة من فيليكا نوفوسيلكا لتجنب تعرضها للحصار. وينشط اللواء في هذه المنطقة من الجبهة.

وأضاف البيان "انسحبت وحداتنا بمهارة في ظل ظروف الطقس من المناطق التي كان يوجد فيها خطر التعرض للحصار. هذا لا يعني أننا تركنا المدينة بالكامل، فالقتال في فيليكا نوفوسيلكا مستمر. كل الإجراءات تهدف إلى تقليل خسائرنا وتكبيد العدو أكبر قدر من الضرر".