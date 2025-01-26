ترامب يأمر بفرض رسوم جمركية وقيود على التأشيرات على كولومبيا ردا على رفضها قبول رحلتين للترحيل

أمر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الأحد بفرض رسوم جمركية وقيود على التأشيرات وإجراءات انتقامية أخرى ضد كولومبيا ردا على رفضها قبول رحلتين جويتين لترحيل مهاجرين.

وقال ترامب إن هذه الإجراءات ضرورية لأن قرار الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو "عرض للخطر" الأمن القومي للولايات المتحدة.

وأضاف ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" أن "هذه الإجراءات هي مجرد بداية... لن نسمح للحكومة الكولومبية بانتهاك التزاماتها القانونية فيما يتعلق بقبول وعودة المجرمين الذين أجبروهم على الدخول إلى الولايات المتحدة".

وكان بيترو قد قال في وقت سابق اليوم الأحد إن حكومته لن تقبل رحلات جوية تحمل مهاجرين مرحلين من الولايات المتحدة قبل أن تضع إدارة ترامب بروتوكولا يعاملهم "بكرامة".

جاء إعلان بيترو في منشورين على موقع "اكس"، أحدهما تضمن مقطع فيديو لمهاجرين تم ترحيلهم إلى البرازيل وهم يمشون على مدرج طائرات وأيديهم وأقدامهم مقيدة.

واضاف بيترو: "المهاجر ليس مجرما ويجب معاملته بالكرامة التي يستحقها الإنسان... لهذا السبب قمت بإعادة الطائرات العسكرية الأمريكية التي كانت تقل مهاجرين كولومبيين".

ولم ترد الحكومة الأمريكية على الفور على طلب للتعليق من وكالة أسوشيتد برس فيما يتعلق بالطائرات والبروتوكولات المستخدمة في عمليات الترحيل إلى كولومبيا.

وأضاف بيترو أن بلاده ستستقبل الكولومبيين في "طائرات مدنية" و"بدون معاملة مثل المجرمين".

وفي إطار سلسلة من الإجراءات للوفاء بوعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية للقضاء على الهجرة غير الشرعية، تستخدم حكومته قوات عسكرية عاملة للمساعدة في تأمين الحدود وتنفيذ عمليات الترحيل.

وقد هبطت طائرتا شحن من طراز "سي-17" تابعتان للقوات الجوية تحملان مهاجرين تم إجلاؤهم من الولايات المتحدة في وقت مبكر من أمس الأول الجمعة في جواتيمالا. وفي اليوم نفسه، استقبلت هندوراس رحلتي ترحيل تقلان 193 شخصا.