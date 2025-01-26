سمير فرج: دعوة ترامب لتهجير الفلسطينيين مرفوضة من مصر شعبا وقيادة

قال اللواء دكتور سمير فرج الخبير العسكري والاستراتيجي، إن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم يعني ضياع قضيتهم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن مصر ترفض التهجير للحفاظ على القضية الفلسطينية، مؤكدا أن مصر تحملت الكثير من أجل القضية.

ونوه بأن دعوات تهجير الفلسطينيين مرفوضة من مصر قيادة وشعبًا، محذرًا من أن هذه الدعوات تهدد الديمغرافية الفلسطينية.

ولفت إلى ترامب شخص غير متوقع في تصرفاته وتجلى ذلك في حديثه عن أنه سيطلب من مصر ترحيل الفلسطينيين، مشددا على أن هذا الأمر مرفوض.

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان واضحًا منذ اليوم الأول (في رفض تهجير الفلسطينيين)، منوهًا بأن الرئيس السابق محمد مرسي سبق أن أعطى الرئيس الفلسطيني محمود عباس وعدًا بنقل الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، وأكد أن هناك توثيقًا لذلك من عباس نفسه.

وكان ترامب قد قال إنه يريد من مصر والأردن استقبال الفلسطينيين من القطاع من أجل إحلال السلام في الشرق الأوسط.

وقال للصحفيين على متن طائرة «إير فورس وان» الرئاسية: «نتحدث عن 1.5 مليون شخص لتطهير المنطقة برمتها. كما تعلمون، على مر القرون، شهدت هذه المنطقة نزاعات عديدة. لا أعرف ولكن يجب أن يحدث أمر ما».

وأفاد ترامب بأن نقل سكان غزة يمكن أن يكون «مؤقتا أو طويل الأجل»، مضيفا: «إنها مكان مدمر حرفيا الآن، كل شيء مدمر والناس يموتون هناك».

وتابع: «لذا، أفضّل التواصل مع عدد من البلدان العربية وبناء مساكن في مكان مختلف حيث قد يكون بإمكانهم العيش بسلام».

وتعهّدت إدارة ترامب الجديدة بتقديم «دعم ثابت» لإسرائيل من دون عرض تفاصيل سياستها في الشرق الأوسط.