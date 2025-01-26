الأهلي يصل ستاد القاهرة استعدادا لمواجهة بيراميدز بالدوري

وصلت بعثة النادي الأهلي إلى ستاد القاهرة الدولي، استعدادًا لمواجهة بيراميدز التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

الأهلي يواجه بيراميدز في السابعة من مساء اليوم، الأحد، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

حرص مارسيل كولر المدير الفني للفريق على معاينة الملعب والاطمئنان على كافة الترتيبات قبل انطلاق عمليات الإحماء.

تضم كل قائمة الأهلي للمباراة كلًّا من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وخالد عبد الفتاح ومصطفى العش ومحمد هاني وكريم الدبيس وعمر كمال وعمرو السولية وأكرم توفيق وكريم نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومحمد مجدي أفشة ومروان عطية ومصطفى أبو الخير ومحمد عبد الله وحسين الشحات وحمزة عبد الكريم وجراديشار.

ويحتل الأهلي، قبل مباراة اليوم، وصافة جدول ترتيب الدوري، برصيد 19 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة خلف بيراميدز المتصدر برصيد 20 نقطة.