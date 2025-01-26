ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب على غزة إلى 47 ألفا و306 شهداء

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، مساء الأحد، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ72 ساعة الماضية، 23 شهيدًا (منهم 14 شهيدًا انتشال و5 شهداء متأثرين بجراحهم و4 شهداء جدد)، و11 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 47 ألفًا و306 شهداء، و111 ألفًا و483 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.