استبعاد رمضان صبحي من قائمة بيراميدز أمام الأهلي للإصابة

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قرر كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لبيراميدز استبعاد رمضان صبحي، لاعب الفريق من قائمة مباراة الأهلي، المُقرر إقامتها في الدوري الممتاز.

ويواجه نادي بيراميدز فريق الأهلي في السابعة مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة، لحساب منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

وأوضح نادي بيراميدز أن رمضان صبحي شعر ببعض الآلام في مران أمس السبت، وخضع لأشعة أثبتت إصابته بشد، وبالتالي تقرر استبعاده من معسكر المباراة.

ويحتل نادي بيراميدز المركز الأول في جدول ترتيب الدوري العام برصيد 20 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 19 نقطة.